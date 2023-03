Ferrari: "Solo una serata storta Pepper devastante"

"Cividale ha disputato un match di altissimo livello, in casi come questi bisogna fare i complimenti agli avversari – attacca il coach della Rinascita, Mattia Ferrari, nell’analisi della gara – Ci abbiamo anche provato, ma questa volta non siamo stati capaci di avere la sufficiente qualità mentali per reggere". I friulani praticamente hanno condotto sempre, forti di percentuali di tiro davvero eccellenti. "La loro prestazione balistica (1627 nelle triple, meglio ricordarlo, ndr) ha finito per scavare il solco nella partita – è sempre il tecnico di RivieraBanca che parla –. Quello che ha combinato Pepper, poi, è stato assolutamente straordinario, le sue medie di tiro hanno punito ogni nostra scelta. Lo statunitense in stato di grazia, poi, ha regalato fiducia a tutta Cividale, basti pensare anche a quello che hanno fatto al tiro Battistini e Mouaha. C’eravamo concentrati molto su Redivo e dal cilindro è uscito Dalton Pepper..." sospira Ferrari, che vuole guardare avanti: "È stato solo un passaggio in una stagione che fin qui ci ha dato grosse soddisfazioni".