Ferrari vuole avere tutti a disposizione

Rbr pensa alla trasferta di Piacenza e prova a presentarsi con tutti i giocatori. A pochi giorni dal via, cercano la condizione tutti gli acciaccati dei giorni passati, con particolare attenzione per il recupero di chi ha appena ricominciato (Abba) e degli elementi chiave da quintetto. Per la trasferta di domenica 1° ottobre al PalabBanca (palla a due alle 18) gli arbitri saranno Centonza di Grottammare, Ugolini di Forlì e Bonotto di Ravenna. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o alle tabaccherie Pruccoli e Millennium. Rimane aperta la campagna abbonamenti "Effetto Flaminio", con le tessere staccate ormai abbondantemente sopra 1400 e verso il superamento di quota 1500 prima della chiusura (in occasione del match interno con Verona del 15). Sottoscrizione in sede (9-12.30 e 17-19) oltre che alle tabaccherie convenzionate.