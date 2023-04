Festa Tre Penne: si prende scudetto e un posto in Champions

Il Tre Penne mette le mani sullo scudetto sammarinese per la quinta volta nella propria storia. Una lunga cavalcata, durata ventotto partite, al termine della quale la squadra di Stefano Ceci si è dimostrata migliore della concorrenza e soprattutto di quella spietata del Cosmos. Un duello estenuante ed estremamente dispendioso, dalla prima all’ultima giornata, nel corso di una stagione che ha visto staccarsi dalla corsa al titolo – non più di un mese e mezzo fa – Virtus, Tre Fiori e La Fiorita che rispunteranno ai playoff, dove partirà la caccia all’Europa Conference League. Nei primi giorni di aprile i momenti chiave: la Virtus impone il pareggio al Cosmos, superato in vetta dal contemporaneo successo per 3-2 del Tre Penne ai danni del San Giovanni. Passata così al comando, la squadra di Ceci non ha più sbagliato a partire dallo scontro diretto coi gialloverdi terminato 2-2 per effetto di una rete in extremis di Sapucci. Poi tre vittorie in serie, senza concedere reti, che hanno reso inutile anche il tentativo del Cosmos di mettere pressione al Tre Penne, che celebra il suo quinto titolo nazionale e prenota un posto per la prossima Champions League. Ad Acquaviva l’incrocio con un Faetano a rischio eliminazione, in caso il Pennarossa avesse fatto meglio della squadra di Girolomoni nel contemporaneo impegno con la Virtus. Parte forte il Tre Penne, vicino al gol con Nigretti e Gai prima di sbloccare effettivamente il punteggio da corner. In mischia, il tocco decisivo è di Vandi. Il Tre Penne spinge alla ricerca del gol della tranquillità che prende forma al 53’: Gai verticalizza di Pieri che di prima intenzione lancia Badalassi, impeccabile stavolta nell’uno-contro-uno con Porcellini. Dopo un’opportunità sciupata da Nigretti, il Faetano rischia di mettere pepe sul finale con la traversa colpita da Borioni. È l’ultimo sussulto prima della festa del Tre Penne, applaudito da un Faetano schierato nel pasillo per rendere omaggio ai neocampioni di San Marino, che alzano al cielo di Acquaviva il quinto scudetto della propria storia, mettendo nel mirino la finale di Coppa Titano con la Virtus: l’ultimo impegno stagionale degli uomini di Ceci è tra poco più di un mese per andare alla ricerca del double.