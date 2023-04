Festa Victor: "Siamo stati davvero D parola"

"Siamo stati D parola". Il Victor San Marino non ci ha messo molto a centrare il proprio obiettivo. Nata da due anni, la società sammarinese ha centrato al secondo tentativo la promozione in serie D, dopo una bella cavalcata conclusa con tre giornate d’anticipo. "Lo avevevamo detto subito – dice il presidente Luca Della Balda sorridendo – Non vogliamo vincere il campionato, ma vogliamo fare meglio dello scorso anno. Eravamo arrivati secondi...". "E’ stato un campionato che ci siamo giocati e guadagnati partita dopo partita – dice l’allenatore dei biancazzurri Stefano Cassani (foto Pruccoli) – passo dopo passo". Poi tocca anche al bomber, l’ex Rimini Alex Ambrosini, uno che di gol e di promozioni se ne intende. "E’ stata una cavalcata incredibile – dice – Vincere così non poteva fare parte nemmeno del sogno più bello. Tutto incredibile".