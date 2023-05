Finale di primavera tra Juvenes e Fiorentino

Si avvicina l’appuntamento con la giornata conclusiva del campionato sammarinese Under 12. Dopo un’avvincente regular season, ripartita in due raggruppamenti, saranno Juvenes-Dogana e Fiorentino a contendersi il titolo. Come del resto è successo a metà dicembre, quando a vincere fu la Juvenes-Dogana, le due squadre si ritroveranno per stabilire se i rapporti di forza siano o meno variati. Il rendimento in stagione regolare le conferma entrambe al vertice. Per laurearsi campione primaverile 2023 il Fiorentino avrà bisogno di vincere una frazione in più degli avversari. O anche una sola, se le restanti dovessero terminare in parità. L’appuntamento è sabato al Federico Crescentini con inizio alle 17.45. Ma dalle 15.30 in campo ci saranno, per una grande festa finale, tutte le squadre che hanno partecipato al campionato.