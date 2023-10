Fine ottobre di fuoco per i biancorossi

La trasferta di Pontedera, poi il doppio appuntamento casalingo con Ancona e Lucchese, nel giro di pochi giorni. Poi la trasferta sul campo del Sestri Levante. Dodici punti a disposizione. Contro avversari, classifica alla mano, più o meno abbordabili. Ma con tante gare da non sbagliare, già scontri diretti nella zona caldissima della classifica che la squadra biancorossa ’frequenta’. Cammino piuttosto complicato, Raimondi o non Raimondi, quindi attende il Rimini nella seconda parte di questo mese di ottobre. Il tempo per rimettersi in corsa c’è, ma al di là del timoniere la nuova società biancorossa, capitanata dalla presidente Di Salvo, ha molto su cui riflettere. Tanto più se si pensa che, quest’anno più che mai, il girone B della serie C è complicatissimo. E la società di Piazzale del Popolo rischia di uscirne con le ossa rotte.