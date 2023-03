Finisce senza gol la sfida tra titani e riminesi

È finita senza gol, ma non sono mancate le emozioni nel derby andato in scena nel campionato Under 19 di futsal tra San Marino Academy e Calcio a cinque Rimini (0-0). Occasioni multiple, su ambo i lati, in una palestra di Acquaviva gremita di pubblico. Come all’andata, termina in parità la sfida tra titani e riminesi. Settimana prossima l’ultima giornata di campionato, prima di avviare la campagna di Coppa Emilia-Romagna che vedrà al debutto ancora un faccia a faccia in Repubblica tra l’Academy e il Calcio a cinque Rimini. Niente fine settimana in campo per lo Young Santarcangelo. Rinviato il match con Bagnolo.

Futsal Under 19 regionale (13ª giornata): Olimpia Regium-Ceisa Gatteo 3-0, San Marino Academy-Calcio a cinque Rimini 0-0, X Martiri-Città del Rubicone 4-1, Young Santarcangelo-Bagnolo (rinviata).

Classifica: X Martiri 39; Olimpia Regium 27; Città del Rubicone 23; San Marino Academy, Calcio a cinque Rimini 14; Bagnolo, Young Santarcangelo 10; Ceisa Gatteo 9.