Fiorentino, debutto senza punti

Cinque gol subiti al debutto. Ma il Fiorentino Futsal è uscito dal campo a testa alta contro il Minerva nel turno preliminare di Champions League in corso a Cipro (5-0). Gli svizzeri hanno centrato i primi tre punti del girone, eppure il Fiorentino ha lottato al meglio, riscattando così anche l’ultimo precedente con il Minerva, ed è andata anche in qualche occasione vicino al gol. A bersaglio ci sono andati Everton, Konopek (doppietta per lui), Fidersek e Vitor Hugo. Per il Fiorentino ora la testa deve andare subito alla partita contro i padroni di casa dell’Ael Limassol che al debutto nei giorni scorsi sono scesi in campo davanti al loro pubblico (oltre mille i presenti al palazzetto a supportare con cori e striscioni) ed hanno battuto per 8-1 gli armeni dello Yerevan. Una prova dura per il Fiorentino che, comunque, si gode la buona prestazione nel primo match a Limassol.