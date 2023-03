Fischietti di San Marino all’incontro organizzato dalla Uefa

Presente anche una delegazione del Titano al primo Uefa Referee Symposium. All’evento, organizzato dal 14 al 17 marzo a Bucarest, in Romania, hanno partecipato il delegato Uefa Cristiano Ascari e i fischietti dell’associazione sammarinese arbitri Giacomo Cenci e Simone Savoretti. Tra i relatori presenti anche Roberto Rosetti – ex arbitro internazionale e ora responsabile arbitri Uefa – e Gianluca Rocchi (responsabile designatore arbitri serie A e serie B). Tanti i temi trattati: dall’aggiornamento di tecniche arbitrali alla preparazione atletica e fisica, passando anche per donne arbitro, Core per giovani fischietti, e aspetti legati alle valutazioni per osservatori. Si è concluso giovedì scorso, invece, a Dublino il seminario Uefa Share Goalkeeping, incentrato sulla figura del preparatore dei portieri. Tre giorni di confronto e condivisione tra i vari responsabili della formazione degli allenatori delle varie Federazioni e gli esperti Uefa. A rappresentare la Fsgc, Carlo Chiarabini e Federico Gasperoni.