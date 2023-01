Flaminio verso il sold out

All’orizzonte c’è Chiusi, partita dal peso specifico notevole in ottica del raggiungimento di quella Poule Promozione che garantisce già la salvezza diretta a fine marzo, ma il 5 febbraio sarà tempo di RivieraBanca-day e i tifosi riminesi si sono mobilitati da un po’ in vista della sfida con la Fortitudo Bologna. Nel tardo pomeriggio di martedì si è chiusa la prelazione per gli abbonati: in 1.028, su un totale di 1.272, hanno confermato la loro presenza acquistando il tagliando, poiché per l’Rbr-day, che è poi la ‘Giornata biancorossa’, le tessere non valgono. E ieri, nel primo giorno in cui i tre punti vendita (sede, tabaccherie Pruccoli e Millenium) erano aperti a tutti, quasi 500 aficionados si sono affrettati a prendere il biglietto. Facile immaginare un Flaminio ‘sold out’.