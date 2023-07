Fognini, Goffin e una wild card per Cobolli

Fognini e, da ieri, Flavio Cobolli. Due delle tre wild card sono state assegnate e gli Internazionali di tennis di San Marino sono pronti a partire. Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, al Centro tennis di Fonte dell’Ovo, ecco una manifestazione che da quest’anno sarà Challenger 125 (145.000 euro di montepremi). Qualche attrazione con un passato illustre e tanti buoni giocatori del presente. E non è finita, perché manca ancora una carta a sorpresa che gli organizzatori sveleranno prima di domenica, forse già nella giornata di oggi. Sarà Cecchinato? Il main draw vedrà come uno dei favoriti certamente il francese Alexandre Muller, numero 84 del ranking. Dietro di lui Munar (109), la stella belga Goffin (123 ma ex top ten) e Passaro (148). Senza considerare l’impatto del tennis brillante di Fognini o quello dell’altra wild card, Cobolli. "Io credo che questo possa essere considerato come il più grande evento sportivo sammarinese assieme al Rally Legend – dice il presidente della Federazione sammarinese tennis, Christian Forcellini - . Una volta di più questa manifestazione si dimostra patrimonio di tutto il Paese e per una ricorrenza significativa come quella delle trenta edizioni abbiamo allestito pure una serie di importanti iniziative collaterali, a cominciare dalla moneta celebrativa d’argento emessa dall’Ufficio Filatelico, presente fra l’altro con uno stand al villaggio ospitalità". Il contorno è oggettivamente da grande evento, con ospitalità, trasporti e villaggio dal grande fascino. Ci sarà addirittura Sky Sport, che trasmetterà gli Internazionali a partire dai quarti di finale, mandando in onda due partite del venerdì e poi tutte le semifinali di sabato e la finale di domenica, prevista alle 20.30. "Quello del torneo di questo 2023 è un upgrade che spero sia gradito agli appassionati – ha detto il Segretario di stato allo sport, Teodoro Lonfernini -. Con la Fst si lavora sempre in grande sinergia. Bisogna continuare a credere nella crescita, invito la Federazione a essere sempre più ambiziosa. Questa sarà una settimana di tennis con grande ricaduta sul territorio". I biglietti di lunedì 31 luglio e martedì 1° agosto costano 10 euro (domenica 30 ingresso gratuito per le qualificazioni), da mercoledì 2 a giovedì 3 15 euro, venerdì 4 e sabato 5 20 euro, domenica 6 agosto 25 euro per l’ultimo atto della manifestazione. Per le qualificazioni le prime wild card vanno al davisman sammarinese Marco De Rossi e al riminese Marco Mazza. "Fin dall’inizio della legislatura c’è stata sempre sintonia di intenti con il segretario Lonfernini nel sostenere eventi sportivi di caratura – ha ricordato il segretario al Turismo Pedini Amati – a maggior ragione un appuntamento che non è qualcosa di ordinario come il Challenger Atp. Nel palinsesto degli eventi turistici figurano a pieno titolo anche quelli sportivi e gli Internazionali di tennis sono uno dei principali, grazie alla passione che li muove, ormai da tempo, considerando la lunga storia che vanta il torneo".

Loriano Zannoni