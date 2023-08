Folla di appassionati e turisti per le sfide sul ‘campetto’

L’espressione massima del tre contro tre a livello nazionale si è riunita nel weekend al Moab Court di Rimini per le Finali Red Bull, le ‘Red Bull Half Court 2023’. Battaglie tecnicamente di alto livello, quelle alle quali hanno assistito gli amanti del basket da "campetto" e i turisti che passavano nella zona di piazzale Kennedy. Il richiamo c’è stato ed è risultato forte, così come l’equilibrio nelle varie fasi del torneo.

A vincere, dopo aver superato scogli tecnicamente non proprio semplici, sono stati i ‘The Goat’ nel tabellone maschile e le ‘FDC 3X3’ in quello femminile. I primi, arrivati in Romagna quali vincitori della tappa di Torino, hanno avuto la meglio sui pesaresi ‘Cristo Re’ con il punteggio di 21-11, mettendo il risultato al sicuro nell’ultimo minuto e mezzo con uno sprint al quale i marchigiani non hanno saputo opporre risposta. Molto più equilibrato, invece, l’ultimo atto del torneo femminile, con le veneziane ‘FDC 3X3’ a sconfiggere, ma solo per 8-7, le campionesse in carica, le liguri ‘Tigu’. Alla finale di Rimini hanno partecipato 20 squadre maschili e 10 femminili, col tour che nei mesi precedenti aveva attraversato l’Italia con tappe a Milano, Venezia, Roma, Bari, Napoli, Firenze e Cagliari.

Con la vittoria in finale, le due squadre si sono aggiudicate il biglietto per accedere, in rappresentanza dell’Italia, alle finali mondiali di Belgrado, in programma a settembre La giornata di gare di sabato si è aperta con la prima esperienza live del podcast ‘Step Out’ di Awudu ‘Abi’ Abass, giocatore della Virtus Segafredo Bologna, che, assieme a Mirco Acquarelli di Riviera Basket, ha raccontato le storie di vita di uomini che, partendo dalle loro paure e dai loro limiti, sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi.