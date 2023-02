Forminte direttore tecnico a Riccione

Ha un palmares impressionante, Nicolae Valerian Forminte, qualcosa come più di 100 medaglie vinte un po’ in ogni angolo del pianeta comprese Olimpiadi (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008) e Mondiali, solo per citare le manifestazioni più prestigiose. E adesso il 66enne allenatore rumeno metterà il suo sapere al servizio della Ginnastica Riccione, società dove ha assunto l’incarico di direttore tecnico. "Mi aveva parlato di Riccione il massimo dirigente della Brixia Brescia, un mio amico, poi mi sono incontrato con il presidente Francesco Poesio e ci siamo subito trovati – rivela Forminte, che ha inoltre inventato il ‘volteggio Amanar’, quei due avvitamenti e mezzo che furono portati in pedana per la prima volta dalla pluri campionessa olimpica Simona Amanar –. Mi sono ormai ‘pensionato’ dalla nazionale della Romania, così sono stato lieto di poter dare una mano a questa società che lavora bene e vuole continuare il suo percorso di crescita".