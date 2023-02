Primo acuto stagionale, nonché terzo titolo Itf in carriera, per Francesco Forti, la 23enne ‘racchetta’ di Cesenatico nonchè allievo della Galimberti Tennis Academy. Sul cemento di Monastir, in Tunisia, ha fatto suo l’Itf Future ‘Magic Hotels Tours’, torneo che poteva contare su un montepremi di 25mila dollari. Accreditato come settima testa di serie, Forti ha rifilato un 6-4, 6-3 al portoghese Tiago Pereira al primo turno, quindi, sempre con un chiaro 6-3, 6-2, si è imposto sul qualificato svizzero Dylan Dietrich. Nei quarti, invece, l’allievo dell’Accademia che fa base a Cattolica si è trovato a dover rimontare l’azzurro Samuel Vincent Ruggeri, piegato solamente al terzo set (4-6, 6-1, 6-3 lo score). Comoda invece la semifinale con il francese Dan Added, superato 6-2, 6-3. Il ‘percorso netto’ andava poi a completarsi in finale, nel match – di fatto un derby di Romagna – contro il faentino Federico Gaio, battuto 6-3, 6-4 in un’ora e 24’ di gioco.