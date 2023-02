Claudio Foscarini torna in pista. Perché non solo nel girone B c’è un certo fermento sulle panchine dei club. Anche nel gruppo A non si scherza. Tanto che a inizio settimana ne hanno fatto le spese due mister. Non è più il tecnico dell’Albinoleffe, Giuseppe Biava, esonerato nella giornata di lunedì. E al suo posto il club bergamasco ha chiamato proprio l’ex Rimini, Claudio Foscarini, tecnico decisamente esperto per la categoria. Sulla panchina del club di Piazzale del Popolo sedette una sola stagione, in C2, ormai vent’anni fa (2001-2002). Poi Pro Vercelli, Livorno, Avellino, Padova, ma anche quel Cittadella che portò in serie B sfiorando la promozione nella massima serie. Tutto questo nel giorno in cui è tornato in pista anche il ravennate Andrea Mandorlini che sulla panchina del Mantova ha preso il posto dell’esonerato Nicola Corrent. Nel gruppo C, invece, Fabio Gallo non è più l’allenatore del Foggia. Ma in questo caso è stato il tecnico a rassegnare le dimissioni. Dimissioni accettate dal club.