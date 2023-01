Foschi e Di Pollina a segno, colpo sul campo della Reggiana

Due gol di capitan Foschi nel primo tempo, poi nella ripresa a chiudere il conto ci pensa Di Pollina. Così, l’Under 15 serie C del Rimini nella prima gara del 2023 non sbaglia sul campo della Reggiana (3-0). Rimini: Cherubini, Zammarchi (35′ st Cristiani), Drudi, Scirocco (35′ st Lombardi N.), Bizzarri, Manzi, Cenci (35′ st Fabbri), Nava (23′ st Ballarin), Molfetta (14′ st Ramja), Foschi (23′ st Grassi), Eco (14′ st Di Pollina). A disp.: Perazzi, Mataj. All.: Berretta. Buon inizio di anno nuovo anche per la San Marino Academy che mette in tasca un punto contro la Fermana (2-2, Grandoni e Montali). Academy: Cenci, Vairo, Colombini (47’ Tamagnini), Delvecchio, Meloni, Grandoni, Raschi, Molinari, Canarezza (52’ Baldacci), Montali (72’ Podeschi), Mirchev (52’ Coletta). All.: Belluzzi.

Under 15 Serie C Girone C (10ª giornata): San Marino Academy-Fermana 2-2, Ancona-Cesena 1-3, Recanatese-Imolese 0-2, Vis Pesaro-Piacenza 1-0, Reggiana-Rimini 0-3.

Classifica: Cesena 30; Imolese 19; Rimini 18; Reggiana 15; Vis Pesaro, Fermana, Ancona 14; Piacenza 12; Recanatese 3; San Marino Academy 2.