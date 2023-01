Frecce rosse e Pedale riminese ripartono con Gianni Bugno

La festa sociale è stata un modo simpatico per ricordare tutti assieme il 2022 che ci siamo appena lasciati alle spalle e, al tempo stesso, per dare il benvenuto alla nuova stagione che a breve andrà a cominciare. Il mondo sportivo cittadino delle due ruote (non a motore) si è ritrovato qualche giorno fa e a dare la sua ‘benedizione’ all’Asd Frecce Rosse e al Pedale Riminese, società che collaborano fattivamente tra loro, c’era Gianni Bugno. Sì, proprio lui, una delle eccellenze assolute del ciclismo italiano, un atleta che per ben due volte, nel ‘91 e nel ‘92, si è laureato campione del mondo su strada, così come nel suo prestigioso palmares ci sono la bellezza di 72 vittorie, successi spalmati un po’ ovunque (9 le tappe vinte solamente al Giro d’Italia, 4 i ‘sigilli’ al Tour de France, 2 alla Vuelta spagnola, in bacheca pure un’affermazione alla Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre e tanto altro ancora). Uno stimolo bello forte per i ragazzini più giovani, che per motivi anagrafici magari hanno sentito parlare di Bugno solamente dai genitori. L’associazione Frecce Rosse, che è presieduta da Daniele Volpe, è venuta alla luce nell’ormai lontano 1970 ed è affiliata sia all’Acsi che alla Federazione: al momento, tra amatori e agonisti, può contare su 160 tesserati. Il Pedale Riminese del presidente Giovanni Gamberini risale addirittura al 1945, dunque ha una storia lunga quasi 78 anni: un centinaio i tesserati, con tantissimi giovani agonisti. Le due società collaborano pure nella realizzazione degli eventi di Italian Bike Festival, una delle fiere all’esterno più importanti nel settore ciclo del panorama europeo.