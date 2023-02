Freccette Stefano Bucci protagonista

A San Mauro Pascoli il Talk of the Town deve sudarsela per aver ragione del Darts de Gass in questa undicesima giornata del campionato di serie A di freccette, fase regionale (4-5 lo score). Una vittoria che permette alla squadra riminese di rimanere sulla scia della capolista pub Number Ten Bologna, che non fa assolutamente sconti all’Alcolic Team Riccione (9-0 l’eloquente risultato nel capoluogo emiliano). Bene invece il Wacky Darts Santarcagelo, che va a prendersi la posta a Cesenatico, nella ‘tana’ dell’Anonima Freccette (3-6 il parziale). Classifica: Number Ten Bologna 20, Talk of the Town 18, Geval Darts e The New Warriors 14, Wacky Darts 12, Dragon Bologna e Alcolic Team Riccione 8, Darts de Gass e Anonima Freccette 6, Seahorses 4, The Irish Times 0. Domani sera si giocano Wacky Darts-Darts de Gass, Alcolic Team-Geval Darts e The Irish Times-Talk of the Town. Nella gara di singolo regionale, infine, altro graffio del Talk of the Town, con il sammarinese Stefano Bucci che si impone 6-3 in finale Luca Catallo del Geval Darts Lugo.