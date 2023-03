Freccette Talk of the town sempre in vetta

Resta a riposo, il Talk of the Town, ma non perde il vertice della classifica, in questa fase regionale del campionato di serie A di freccette. Sì, perchè il Number Ten, la squadra con cui condivide la vetta, è caduta a Lugo con i Geval Darts (5-4 per i ‘ravennati’). Per quel che riguarda le altre realtà della nostra provincia, i Wacky Darts Santarcangelo battono 7-2 The Irish Times, mentre l’Alcolic Team Riccione scivola a Cesena (5-4 Seahorses). Gli altri risultati: Anonima Freccette-Dragon Bologna 4-5; Darts De Gass-The New Warriors 6-3. Classifica: Number Ten e Talk of the Town 20, Geval Darts 18, New Warriors e Wacky Darts 16, Dragon Bologna 12, Darts de Gass e Alcolic Team 8, Anonima Freccette e Seahorses Cesena 6, The Irish Times 0. Nella settima gara dei regionali individuali, infine, successo di Stefano Bucci del Talk of the Town (5-2 in finale su Gianluca Grandi del Number Ten).