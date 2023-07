FSGC al Forum UEFA Respect, 2 Giorni di Conferenze a Francoforte

Anche la Fsgc, rappresentata dal suo Fsr officer Andrea Zoppis, ha partecipato al primo Uefa respect forum organizzato dalla Social & Environmental Sustainability Division della Uefa, presieduta da Michele Uva. I due giorni di conferenze e approfondimenti si sono svolti a Francoforte nella innovativa sede della Federcalcio tedesca, con la segretaria generale Heike Ullrich a fare gli onori di casa e a tracciare una linea di continuità verso gli Europei 2024 che si terranno proprio in terra teutonica. Vari panel di discussione hanno permesso ai quasi 200 partecipanti di trattare temi di importanza vitale per lo sviluppo sostenibile del calcio e non solo. Sul palco si sono alternati numerosi e importanti relatori, tra i quali anche calciatori. Patrick Vieira, Lilian Thuram e Morten Thorsby hanno portato la loro esperienza.