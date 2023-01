Fuori dalla coppa, ora l’Omag pensa solo al campionato

La Coppa Italia non è più un obiettivo, quel trofeo finirà nella bacheca di Roma, Trento, Brescia o Busto Arsizio. In quel ristretto novero di papabili San Giovanni non c’è, complice lo 0-3 maturato mercoledì sera in Valconca contro le attrezzate bustocche. Una sconfitta che non ha comunque lasciato strascichi nel gruppo marignanese. "Qualche rimpianto è naturale che ci sia, quando perdi non può non esserci – attacca il coach dell’Omag-MT, Enrico Barbolini –. Però mi fermo lì, poiché Busto Arsizio è una buona squadra, esperta, un’avversaria contro la quale si può perdere. Faremo delle riflessioni per capire cosa possiamo e dobbiamo fare meglio se vogliamo stare al passo delle migliori. Ma non ci piangiamo addosso, assolutamente". Anche perché la stagione incalza e già domani San Giovanni sarà chiamata in causa a Sant’Elia Fiumerapido, nel ‘frusinate’, per la 16esima giornata del campionato (al palasport ‘Giulio Iaquaniello’ si comincia come al solito alle 17, gli arbitri sono Pasciari e Capolongo).

In graduatoria le marignanesi si fanno nettamente preferire, qualcosa come 28 punti racimolati contro 9 pur avendo disputato una gara in meno rispetto alla compagine laziale. "E’ una squadra che dispone di un buon organico, il Sant’Elia, e non merita affatto l’attuale posizione di classifica", sostiene Barbolini. Una formazione che ha nel roster due straniere, la centrale estone Hollas e la Dzakovic, schiacciatrice montenegrina, pertanto connazionale dell’opposto di San Giovanni, Perovic. In regia c’è invece Spinello, così come è un punto fermo del sestetto la centrale Cogliandro. Nel confronto d’andata, giocato lo scorso 13 novembre, l’Omag-MT s’impose con lo score di 3-1. "Una partenza a rilento da parte nostra, poi è finita lì. Ma non possiamo tenere in considerazione questo incontro, da allora tante cose sono cambiate, con il Sant’Elia che ha avvicendato pure l’allenatore", osserva Barbolini.

a.c.