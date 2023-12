Futsal B femminile. La Virtus va in Sardegna per affrontare la capolista

E’ una vera e propria prova di maturità quello di oggi per la Virtus Romgna di mister Spada. Le biancorosse hanno tutta l’intenzione di allungare a sei la striscia positiva, ma non sarà impresa semplice in Sardegna, sul campo della capolista Mediterranea. Le ragazze sarde comandano il girone con 24 punti messi insieme sin qui, sei in più rispetto alle romagnole che sono reduci dalla vittoria nel derby sul campo della Polisportiva 80. Un match verità per la squadra riminese che, dopo un inizio di stagione complicato, ha messo il piede sull’acceleratore e ora non vuole fermarsi sul più bello.

Futsal B femminile. Girone A (10ª giornata): Polisportiva 1980-Jasnagora, Mediterranea-Virtus Romagna, Athena Sassari-L84 Torino, Hurricane-Villaguardia, Infinity-Bagnolo. A riposo il Pero.

Classifica: Mediterranea 24; Pero 19; L84 Torino, Virtus Romagna, Jasnagora 18; Athena Sassari 16; Infinity, Polisportiva 1980 5; Villaguardia 4; Hurricane 2; Bagnolo 1.