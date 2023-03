Gabbianelli e Gigli pronti a riprendersi il posto

In attesa di conoscere l’entità dell’infortunio di Tommaso Panelli, i biancorossi continuano a correre verso la sfida di sabato al ‘Romeo Neri’ contro il Pontedera. Out solo il difensore che nei prossimi giorni si sottoporrà a una risonanza magnetica per conoscere lo stato del suo ginocchio dolorante. Per il resto tutti a disposizione di Gaburro, fatta naturalmente eccezione per Santini che sabato sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate. Il tecnico veneto pensa alle mosse da compiere e c’è da immaginare che qualcosa cambierà rispetto ai novanta minuti di domenica scorsa in casa della Carrarese. Perché Gabbianelli potrebbe tornare in campo dal primo minuto, proprio come Gigli nel pacchetto difensivo al fianco di Pietrangeli. In gruppo, smaltita l’influenza, si sono rimessi a correre anche Tanasa, Tofanari e Haveri, tutti out lo scorso turno. E c’è da immaginatre che il mancino possa riprendere posto in difesa.