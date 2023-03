Gabbianelli e Rossetti verso il recupero

Spera di recuperare qualche ‘pezzo’ importante in zona gol Marco Gaburro già per la gara di sabato in casa dell’Imolese. Da oggi il tecnico del Rimini terrà monitorate le condizioni di Gabbianelli e Mattia Rossetti. Entrambi sembrano essersi buttati alle spalle i rispettivi acciacchi fisici e venerdì potrebbero rientrare nell’elenco dei convocati. Tutte da valutare, invece, le condizioni di Gigli, uscito in anticipo sabato scorso nel match contro la Reggiana. Il difensore romano era appena rientrato da un infortunio e oggi saranno valutate le sue condizioni. Ancora qualche giorno di riposo forzato, invece, per Panelli che potrebbe rimettere piede in campo per la penultima, o forse l’ultima della regular season sperando che intanto i compagni abbiano prolungato la corsa in direzione playoff. I tifosi, intanto, iniziano a pensare alla trasferta di Imola e non saranno in pochi quelli che sabato si accomoderanno sugli spalti dello stadio ‘Galli’.