Gabbianelli si sacrifica, Santini incide

Zaccagno 6,5. Torna e ci mette subito qualche parata salva risultato. Sfruttando anche, c’è da dirlo, la poca ‘morbidezza’ degli attaccanti avversari.

Laverone 6. Si riprende fascia e maglia nell’undici iniziale. E ci mette tanta spinta, tanta voglia e anche qualche inciampo.

Pietrangeli 6,5. Intraprendente e sicuro. Sbaglia poco e spesso si butta anche in avanti. E fa paura.

Panelli 5,5. Pesa l’indecisione che porta la Lucchese al vantaggio con quel pallone che con troppa facilità arriva sulla testa di Mastalli. Per il resto fa tutto bene, o quasi.

Haveri 5,5. Se in fase di spinta dà sempre l’impressione di poter fare la differenza (anche se spesso non potrebbe), in fase difensiva soffre. Soffre troppo le avanzate lucchesi. E anche lui sul gol di Mastalli...

Biondi 6,5. Corre per due in quel centrocampo che per i primi 45 minuti soffre le pene dell’inferno. Il meglio di sé, a livello di intraprendenza offensiva, lo dà nei primi nove minuti della ripresa (9’ st Pasa 6,5. Entra e ci mette quella qualità che mancava).

Tanasa 5. Non fa gioco, e non è il suo, ma fatica tremendamente anche quando deve fare muro davanti alla difesa. Serataccia per lui.

Matteo Rossetti 6,5. Ci mette intensità, merce rara nel primo tempo biancorosso. Eppure lì in mezzo al campo c’è da stringere i denti. Lo fa aggiungendoci anche qualche buona giocata.

Gabbianelli 7. Gara di grandissimo sacrificio. Il centrocampo non produce gioco, lui prova a metterci una pezza andando a prendersi palloni distanti anni luce dall’area avversaria.

Vano 7. Lo ha cercato a testa bassa e finalmente, a distanza di un girone, ha ritrovato il gol e gli applausi del ’Neri’. Tutti meritati, c’è da dirlo.

Santini 6,5. Non segna, ma nel gol di Vano c’è, deciso, il suo zampino. E nei suoi novanta minuti c’è anche tanto altro. Compresa quella fame che al capocannoniere non manca mai. Ringhia, morde e di solito segna. Appuntamento rimandato.