Gaburro: "Bisognava chiudere prima la partita Non riuscire più a vincere in casa ci pesa"

"Nel finale la squadra aveva un pullman sulla schiena". Un peso, quello che racconta Marco Gaburro, fatto di paure e insicurezze. "Il fatto di non riuscire a vincere in casa da tanto ci pesa, inutile negarlo – dice l’allenatore del Rimini – e credo che in questa occasione si sia visto più chiaramente che in altre occasioni". Ma il tecnico veneto non ci gira intorno e non accampa scuse. "Era una partita da vincere, abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma non l’abbiamo vinta. Abbiamo giocato a una porta sola nel primo tempo. Queste partite bisogna chiuderle quando se ne ha la possibilità. Noi l’abbiamo avuta in più di una occasione. Il Fiorenzuola ha fatto una partita gagliarda, ma era una squadra in netta difficoltà". Secondo tempo da dimenticare. "Siamo calati tanto nella ripresa, abbiamo smesso di produrre e la partita è diventata pericolosissima. Quando iniziamo a pensare smettiamo di essere una squadra e subentrano le paure".