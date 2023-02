Gaburro: "Ci voleva una prestazione da squadra vera"

"Prestazione da squadra, compatti. Un passo avanti dal punto di vista dell’atteggiamento". E tre punti in tasca, tutti in un colpo ritrovati. Non lo dice Marco Gaburro, ma la vittoria perduta pesava non poco sul suo Rimini, a digiuno di successi da oltre un mese. "Ci eravamo detti di partire bene e lo abbiamo fatto – dice l’allenatore dei biancorossi – Siamo andati in vantaggio con una bella azione, avremmo anche potuto raddoppiare. Ma quell’opportunità purtroppo l’abbiamo mancata. Poi siamo stati sempre in partita con compattezza. Abbiamo faticato dal punto di vista della tenuta perché quando si è in un momento in cui non arrivano le vittorie si soffre di più e la palla pesa di più. I ragazzi sono stati bravi a stringere i denti perché era quello che bisognava fare". Chiuso senza inciampi il turno infrasettimanale coinciso con l’ultima giornata del mercato di riparazione. "Periodo surreale questo – dice Gaburro – Perché lo è giocare una partita di campionato nell’ultimo giorno di mercato. Al di là di chi ne sia stato più interessato o meno. Noi prendiamoci tre punti fondamentali. Adesso ci guarderemo in faccia sapendo che d’ora in poi saremo esattamente questi. Cosa non da poco dal punto di vista psicologico e anche da quello dell’amalgama del gruppo. Possiamo ora concentrarci solo su quello che dovremo fare da qui alla fine di questo campionato".