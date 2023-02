"Buona prestazione generale, non siamo stati bravi nel curare i particolari". È evidentemente deluso Marco Gaburro, nonostante quella contro il Gubbio sia stata una delle migliori prestazioni dei biancorossi al ‘Romeo Neri’. "Ma non possiamo di certo accontentarci di questo – dice l’allenatore del Rimini – Una partita del genere non la devi perdere. Abbiamo fatto la nostra partita, ma abbiamo sbagliato delle cose pesanti". E Gaburro non pensa soltanto all’errore di Allievi che ha portato al gol vittoria segnato da Arena, ma anche alle tante occasioni sprecate. Non poche.

"Il risultato è frutto di come ti comporti nelle varie fasi della partita – dice – Paghiamo un errore individuale, questo è vero, ma non è l’unica cosa. Abbiamo fatto volume di gioco, ma non possiamo accontentaci di questo. Per fare il salto di qualità dobbiamo essere più bravi là davanti, metterci quella cattiveria che ti permette di vincere le partite". Un primo tempo chiuso con tanti rimpianti per non essere riusciti a mettere la freccia, una ripresa iniziata ancora peggio. Con un boccone amarissimo da digerire. "A fine primo tempo ero quasi preoccupato – racconta Gaburro – di non aver nulla da dire alla squadra. Ma devi pensare, pur dominando, che una squadra come il Gubbio può sempre avere una chance importante, di quelle che non si sbagliano. Poi c’è anche da dire che nella ripresa in pratica questa partita non si è giocata".