Gaburro fissa l’obiettivo "Superiamo quota 50"

di Donatella Filippi

Otto punti nelle ultime cinque gare. Otto punti che fanno tornare il buon umore a Marco Gaburro, dopo le ristrettezze delle cinque gare precedenti che avevano portato nelle casse del Rimini solo due punticini. E, allora, il secondo mini bilancio del girone di ritorno è più dolce, e anche più ‘disteso’. "Non solo per i punti raccolti – dice l’allenatore dei biancorossi – ma perché c’è il conforto dei numeri. Siamo tornati a creare occasioni come all’andata e soprattutto abbiamo drasticamente ridotto quelle concesse agli avversari". Insomma, il Rimini ha stretto le maglie in difesa. Magari anche a discapito di qualche zampata in più in zona gol. "Che non è così – ci tiene subito a precisare Gaburro – Perché anche quando non abbiamo segnato, o abbiamo segnato poco, le nostre occasioni le abbiamo avute. Abbiamo sbagliato dei gol, questo sì". Resta il fatto che con i suoi 41 punti in tasca ora il Rimini può permettersi di pensare più serenamente al secondo obiettivo stagionale considerando che quello della salvezza, il primo, è praticamente già quasi stato raggiunto. "Ai playoff ci abbiamo sempre pensato – dice – Per raggiungerli al termine della stagione ora sarà necessario vincere qualche scontro diretto". Considerando che il passato è passato, che la vittoria in casa della Fermana è già stata messa nel cassetto con un sorriso, conviene guardare avanti. E il prossimo mini blocco di cinque gare in chiave playoff potrebbe essere, magari non decisivo, ma sicuramente importante. Carrarese, Pontedera, Torres, Recanatese e Reggiana le avversarie da battere. Punti? "Non lo so – incrocia le dita e non si sbilancia Gaburro – anche se mi augurerei di vincerne almeno due. Magari quelle in casa. Poi qualche pareggio...". Quindi, il faccia a faccia in zona playoff contro il Pontedera e il match con la Recanatese. Anche se un colpaccio al ‘Neri’ contro la capolista Reggiana non sarebbe male. Tanto per cancellare l’ultimo periodo non proprio favorevole sul sintetico di casa (due punti raccolti nelle cinque gare del ritorno). "In generale se pensiamo al bilancio in termini di punti è in pareggio tra quelli raccolti in casa e in trasferta – dice – Ma è vero che ultimamente al ‘Neri’ abbiamo faticato un po’ soffrendo, forse, il fattore ambientale". Si è sempre in tempo per cambiare marcia, ora che con i tifosi è risbocciato l’amore. Mister, quanti punti servono per centrare i playoff? "Sopra i cinquanta". Quindi, una decina per stare sul sicuro. Si può fare.