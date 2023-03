Gaburro: "Il rosso a Biondi? L’arbitro ha sbagliato"

"Se non ci fosse stata l’espulsione di Biondi che credo non dovesse essere nemmeno ammonito... Un aiuto del quale la Reggiana non ha bisogno". Marco Gaburro, forse per la prima volta in questa stagione, pensa a quello che in campo hanno fatto i suoi, ma anche a quello che ha fatto il direttore di gara. "Perché gli episodi sono stati questa volta piuttosto evidenti – dice l’allenatore del Rimini – e in qualche modo hanno dato un corso alla gara. Ma teniamoci stretto tutto il resto. Ai ragazzi avevo chiesto di dare tutto e così hanno fatto. Si sarebbe potuta mettere male subito anche se quel rigore è stato concesso in un’azione evidentemente viziata da un fuorigioco. Poi il primo tempo è stato equilibrato e non ci siamo mai abbassati troppo contro un avversario che produce tanto. Buona gestione, poi il guizzo di Santini nel finale ha indirizzato molto la gara a nostro favore perché queste sono partite molto mentali. Le giochi con la testa". Cosa è mancato per battere la capolista Gaburro lo sa. "Nel momento in cui ne abbiamo avuta l’occasione avremmo dovuto e potuto fare qualche gol in più. Queste gare bisogna chiuderle in maniera definitiva perché quando affronti un avversario che si gioca il campionato non puoi sentirti tranquillo. Abbiamo commesso qualche errore sui gol della Reggiana? Quando se ne prendono qualcosa che non va c’è sempre. Ne parlerò alla ripresa con i ragazzi".