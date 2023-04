Gaburro, l’abbondanza e i giorni delle scelte

Oggi un allenamento pomeridiano e domani la rifinitura. La marcia di avvicinamento all’ultima fatica della stagione regolamentare procede senza intoppi in casa Rimini. Marco Gaburro ha tutti gli uomini a disposizione, compreso Haveri che, dopo Gigli e Panelli, è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni. Abbondanza, quindi, in tutti i reparti e non è esclusa qualcha variazione. Soprattutto in attacco dove il tecnico veneto potrebbe decidere di tornare a un pacchetto avanzato più ’di peso’ rispetto alle ultime uscite concedendo minuti, e una maglia nell’undici, a Vano. Naturalmente in compagnia di Santini. Per il resto sono in tanti a giocarsi un posto. Da Biondi a Gabbianelli. Da Piscitella a Rosso senza dimenticare Mattia Rossetti. Insomma, le alternative non manca. Quello che è mancato di più, invece, ultimamente è stato il gol. In casa come in trasferta, ma soprattutto in casa. Tante le alternative anche a centrocampo dove Delcarro e Sandri sono più che in odore di conferma, ma anche Tonelli. In difesa riecco Gigli e Panelli con il secondo che tornerà a fare coppia con Pietrangeli.