Gaburro risparmia il diffidato Vano

C’è qualche novità dell’ultimo minuto nell’elenco dei convocati di Marco Gaburro per l’ultima gara del campionato regolamentare contro il Montevarchi. Non ci sono, a sorpresa, Vano e Matteo Rossetti. Il centrocampista è stato bloccato da un problema fisico all’ultimo minuto, mentre per l’attaccante potrebbe trattarsi di una non convocazione strategica. L’attaccante romano, infatti, è diffidato e un cartellino giallo rimediato a un passo dal traguardo playoff potrebbe mettere a rischio la sua presenza agli spareggi, nel caso in cui il Rimini dovesse raggiungerli. Meglio non evitare inutili rischi. Nella lista dei convocati non c’è nemmeno Haveri che non è ancora al meglio, dopo l’infortunio. Via libera, invece, al rientro di Panelli e Gigli con il primo che dovrebbe tornare a fare coppia al centro della difesa con Pietrangeli.