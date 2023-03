Gaburro spera di recuperare almeno Gigli

A poche ore dal ritorno in campo non arrivano in casa Rimini tante buone notizie dall’infermeria. Domani (calcio d’inizio alle 17.30) i biancorossi al ‘Romeo Neri’ se la vedranno con la Recanatese e Marco Gaburro avrà, ancora una volta, non troppe alternative. In difesa Panelli ne avrà ancora per più di qualche settimana, mentre restano da valutare le condizioni di Gigli. Il difensore sta cercando di stringere i tempi per esserci contro i marchigiani, ma probabilmente bisognerà attendere fino all’ultimo per avere l’ultima parola dello staff medico. Niente da fare, invece, per Gabbianelli e Mattia Rossetti che potrebbero tornare a disposizione soltanto per la successiva gara casalinga contro la capolista Reggiana. Oggi per la truppa biancorossa è già il giorno della rifinitura sul sintetico del ‘Romeo Neri’. Ancora un giorno di scelte per mister Gaburro.