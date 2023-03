Gaburro tiene gli occhi fissi sull’infermeria

Nessun problema con il giudice sportivo per il Rimini che ieri è tornato immediatamente a correre al ‘Romeo Neri’ in vista della gara di sabato contro la Recanatese (calcio d’inizio alle 17.30). In mattinata capitan Laverone e compagni sono volati dalla Sardegna verso Milano e poi nel pomeriggio subito tutti in campo. Fatta naturalmente eccezione per gli infortunati. Assodato che continuerà a restare ai box Panelli, mister Gaburro dovrà valutare le condizioni di Gabbianelli e Gigli, ma anche quelle di Allievi e Mattia Rossetti.

Giudice sportivo. Nel girone B sono stati fermati per un turno Manni e Berti del Siena, Martinelli del Pontedera, D’Auria, Zanon e Camilleri dell’Imolese, Dametto della Torres, Aucelli della Vis Pesaro, Giannetti della Carrarese, Spina del Gubbio, Panico della Lucchese e Laezza della Reggiana. Dovrà pagare 3.500 euro di multa la Vis Pesaro, 2.500 l’Imolese, 1.000 euro l’Alessandria e 500 il Cesena.