Gamberini espulso nel finale condanna l’Ap Titano con Recanati

ap titano

68

Svethia Recanati

80

EA AP TITANO: Palmieri 14, Macina 4, Raschi 17, Fusco 15, Gamberini 9; Frattarelli, Pasolini 6, Zanotti 3, Riccardi ne, Borello ne, Guida ne, Lettoli ne. All.: Rossini.

SVETHIA RECANATI: Chiorri 15, Andreani 8, Amoroso 13, Cimini 6, Pajola 23, Sabbatini 7, Naspi 6, Ruggiero 2, Montierù, Ndzie, Scialpi ne, Mengarelli ne. All.: Padovano.

Arbitri: Limone e De Rosa.

Parziali: 20-24, 37-37, 54-63.

Massimo Padovano, coach che allenò per diverse stagioni nell’antica terra della libertà, regala un dispiacere alla sua vecchia squadra, col Recanati che viene a prendersi lo ‘scalpo’ dell’Ap Titano nell’impianto di Acquaviva, palestra che ha sostituito l’abituale ‘casa’ dell’albiceleste, vale a dire lo Sport Domus. Vincono, i marchigiani, e mettono a posto pure la differenza canestri (+3 per i Titani all’andata). Un incontro, quello giocato nel tardo pomeriggio di ieri, che vede le duellanti a braccetto a metà gara. Poi, in avvio di ripresa, Recanati scappa (2-13 il break), mentre i padroni di casa perdono Gamberini (quarto fallo e ‘tecnico’ a seguire). Nell’ultimo spicchio l’Ap si riaffaccia a un possesso (60-63 sulla tripla di Palmieri), per scivolare nuovamente indietro. E a 1’35’’ dalla fine la bomba di Lorenzo Pajola, fratello maggiore del Pajola virtussino, chiude il discorso. Una sconfitta che fa scivolare a 14-6 il record dei sammarinesi, che restano comunque tra le prime 6, cioè tra le squadre che al termine della regular season avranno in tasca il pass per la C unica nel 2324. Un piazzamento soddisfacente per il gruppo di Rossini, che sabato prossimo sarà di scena in quel di Perugia con una sana voglia di rivincita, poiché all’andata gli umbri passarono allo Sport Domus all’overtime e col minimo scarto.