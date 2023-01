Gara ad alto rischio: scendono in campo anche 200 agenti

Viabilità e parcheggi. Ma anche super controlli. La Polizia di Cesena ha fornito tutte le indicazioni ai tifosi riminesi che oggi arriveranno al ‘Manuzzi’. Oltre al parcheggio antistante la curva ospiti, i riminesi potranno parcheggiare nell’ampio parcheggio vicino al centro commerciale ‘Montefiore’, con accesso dalla Rotonda Lugaresi. Generalmente l’area è riservata ai tifosi locali, ma in questa occasione sarà riservata esclusivamente alla tifoseria ospite. Per scongiurare i disordini in campo scenderanno 200 agenti. A bordo campo e fuori dallo stadio ci saranno carabinieri, poliziotti, e agenti della polizia locale per una partita considerata a rischio elevato vista la rivalità tra le due tifoserie. Non è da escludere anche una sorveglianza aerea con l’elicottero della polizia pronto a monitorare gli spostamenti dei tifosi cesenati e riminesi.