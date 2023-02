"Gara da affrontare con la testa giusta"

"Non sono contenti della loro classifica pur essendo dentro ai playoff: questo è tutto dire sulle aspettative che hanno società, squadra ed ambiente riminesi". Ambiente che Stefano Protti conosce decisamente bene e del Rimini il tecnico di Santarcangelo non si fida affatto. "Le partite sono tutte complicate – dice alla vigilia del match –, poi quando giochi contro squadre molto importanti, lo diventano ancora di più. Oggi, arriverà un Rimini che ritengo essere, dopo le prime quattro della classifica, la squadra che può tranquillamente stare lì dietro" Sarà quindi un match da prendere con le molle e da parte nostra dovremo essere bravi ad affrontarlo nel modo e con il piglio giusto. Diversamente, andremmo incontro a grosse difficoltà". Poi ancora sui biancorossi. "Scenderanno con il dente avvelenato – dice – perché vorranno rimpinguare una classifica che li potrebbe vedere nei primissimi posti. Per noi, sarà ancora più complicato affrontarli. Anche perché siamo ancora in vera emergenza a causa delle identich problematiche che abbiamo avuto domenica a Montevarchi, in campo e fuori, considerati i recuperi dei giocatori che avevano accusato qualche linea di febbre". Sul Rimini dice tanto Protti che diventa meno loquace quando si parla della Fermana, e dei playoff. "Ci siamo preparati bene, come sempre con la testa giusta, consapevoli di dover disputare un match importante per mettere qualche altro mattoncino, ed avvicinare il nostro obbiettivo che è la salvezza". Per la gara con il Rimini al ‘Recchioni’ ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. "Stiamo alimentando questa situazione da tanto tempo. La gente ci è sempre stata vicino, e le presenze sono aumentate grazie a bravura, volontà e spirito che i miei ragazzi mettono durante gli impegni. Tutto ciò, ha fatto sì che questa simbiosi con l’ambiente, sia andata sempre a crescere e ciò ci fa molto piacere, perché l’importanza della maglia ed il bene che tutti vogliono alla Fermana sono valori che abbiamo subito fatto comprendere. I giocatori mi ascoltano e danno il massimo: sarà così anche oggi, quando scenderanno in campo innanzi ad una platea che comprenderà molti bambini. Speriamo di renderli contenti".