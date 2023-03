Gara della verità in Repubblica per le ragazze dell’Academy

Gara interna per la Primavera della San Marino Academy di Iencinella, che oggi ospita la Fiorentina sul sintetico di Domagnano (calcio d’inizio alle 14.30). All’andata terminò 5-3 in favore delle gigliate, a margine di una sfida emozionante che le titane si augurano possa risolversi con opposto esito. Alla fine della stagione regolare mancano cinque giornate e la San Marino Academy è pienamente in corsa per la salvezza. A pari punti con Parma e Napoli, sono infatti le biancazzurre, al momento, a risultare migliori nella classifica avulsa, detto che l’ultimo scontro diretto tra ducali e partenopee non si disputerà che alla penultima di campionato.

Primavera femminile. Girone A (18ª giornata): Napoli-Hellas Verona, Inter-Milan, San Marino Academy-Fiorentina, Sassuolo-Juventus, Roma-Lazio.

Classifica: Milan, Juventus 43; Roma 39; Inter 30; Sassuolo 20; Hellas Verona 18; Fiorentina 17; San Marino Academy, Parma, Napoli 15; Tavagnacco 12.