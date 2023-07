Gara di Golf a Rimini Verucchio, Christian Forcellini vince la Mercedes Benz Luxury Car

Il Mercedes Benz Luxury Car ha richiamato al golf Rimini Verucchio giocatori da tutta la regione. Il sammarinese Christian Forcellini ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 75 colpi. In prima categoria Giuseppe D’Amato ha superato Alberto Ronconi (40) e Fabio Foschi (38), in seconda Jacopo Boschi (nella foto) è stato autore di un giro memorabile, ben 46 i punti, risultando irraggiungibile per i bravi Benedetta Brandina (43) e Francesco Sclafani (42). In terza Cristina Gualdi (41) ha ottenuto un’ampia vittoria seguita da Stefano Morri e Gino Bussolati, appaiati a quota 36. Premi speciali a Luciana Emedatori (38) e Marco Palazzetti (39), rispettivamente miglior lady e senior.

Al Golf Riviera è andato in scena il circuito TM Open vinto da Luca Amati con 76 colpi. La gara è stata disputata con formula medal per le tre categorie mettendo alla prova i giocatori. In prima Filippo Fabbri (69) ha avuto la meglio su Andrea Corsini (70), in seconda Carlo Badioli (63) ha vinto seguito da Jhonathan Ruggeri (67) mentre in terza successo a Daniela Marchetti (67) a pari punti con Umberto Mauro.

Andrea Ronchi