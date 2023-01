Gasparotto e Soldi a segno

Sono Christian Gasparotto e Gianlorenzo Soldi (insieme nella foto a fianco) i vincitori dei campionati provinciali di biliardo, specialità singolo, seconda e terza categoria. Una rassegna che ha coinvolto 88 giocatori, una manifestazione, quella organizzata da Abis Rimini-Pesaro, che ha vissuto le qualificazioni in alcun bar riminesi, mentre la fase finale ha trovato ospitalità al bar Moderno di Gabicce. Per il riminese Gasparotto, a segno tra i Seconda, si è trattato di un tambureggiante ritorno dopo tre anni di lontananza del panno verde. Alle sue spalle Paolo Zafferani, terzi Massimo Conti e Marco Urbinati. Il riccionese Soldi, giocatore in forza al bar Incontro, aveva a sua volta smesso complice un trasferimento all’estero, ma la passione per il biliardo è riemersa ed ora questo ‘sigillo’ fra i Terza. Secondo Alex Guerra, terzi Federico Gaudenzi e Paolo Rinaldi.