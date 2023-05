Gerarchie rispettate: le migliori quattro volano in Final four

Nessuna sorpresa, all’ombra dei canestri Uisp. I quarti di finale del torneo Nbu, infatti, non fanno che promuovere alla Final four – memorial ‘Carlo Caragiulo’ – le prime quattro classificate della regular season. Gerarchie pienamente rispettate, dunque, con un solo confronto che si è spinto fino alla decisiva gara3. La sfida in questione era quella che vedeva di fronte Dream City (terza nella stagione regolare) e Free Cattolica, che aveva chiuso invece al sesto posto. In gara1, disputata a Cattolica, il Free aveva prevalso nettamente (81-54 il finale; 30 punti di Bryan, 10 di Ramilli), mentre nella seconda partita il Dream City era tornato in sella grazie a un successo all’overtime dopo una veemente rimonta (74-69 dts; Giuliani 25, Bryan 24). Il verdetto senza appelli in gara3, col Dream City nuovamente a segno 56-40, questo il punteggio al momento dell’interruzione in avvio del quarto periodo, con la squadra cattolichina che abbandonava il campo. A corredo, più di una squalifica per il Free: Nicola Carnevali veniva stoppato fino al 4 febbraio 2024, mentre Cristian Corsini dovrà rimanere fermo fino al 31 dicembre 2023. Squalificato pure Luca Della Chiara (stop fino al 3 dicembre 2023). Le semifinali della Final Four si terranno martedì prossimo al Flaminio: alle 19.45 apriranno le danze i campioni in carica del Cno (in foto Rodolfo Lucchi) contro il Ciu Ciu team, poi, a seguire, toccherà a Lions Coriano e Dream City. La finalissima martedì 23, sempre nel vecchio palasport riminese.