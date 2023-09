Già venduti 1.500 biglietti

C’è ancora tempo per mettersi un biglietto in tasca. C’è ancora tempo per ’guadagnare’ un posto in pullman, ma anche per decidere di percorrere i 35 chilometri che separano Rimini da Cesena in motorino, insieme ai ragazzi della Curva Est. Per tutti domenica mattina l’appuntamento, quello fissato anche da Collettivo riminese e Tre Moschettieri, è in Piazzale del Popolo. All’ora di pranzo, minuto più minuto meno. Da lì partirà la carovana biancorossa verso il Manuzzi. Per acquistare i tagliandi è possibile farlo attraverso tutti i canali messi a disposizione da Vivaticket. On line o dai rivenditori autorizzati. E sarà possibile farlo fino alle 19 di domani sera. Tutti in Curva Ferrovia considerando che, su disposizione della Questura, ai tifosi residenti nella provincia di Rimini, non sarà permesso di acquistare tagliandi in altri settori dello stadio cesenate. In tanti il biglietto lo hanno già acquistato. In 1.500. Arrivare a 2.000 è possibile.