Gigli insuperabile di testa, bravo Leoncini

Colombi 6,5. In fin dei conti i guanti è costretto a usarli in poche occasioni. Perché il Cesena quando spinge lo fa con forza, con tanti uomini. Ma non in maniera pericolosissima.

Stanga 5,5. Proprio come il gemello di reparto è costretto a stringere i denti parecchio e anche commettendo qualche errore di più di quelli ’concessi’.

Pietrangeli 6,5. Alla fine, non si perde il derby. E ringhia spesso quando c’è bisogno. Per fortuna.

Gigli 6,5 (foto). In cielo molte le prende lui. Usa i centimetri a dovere, fatica di più quando c’è da fermare chi scappa. Ma senza mai restare in balia.

Rosini 5. Ha vita complicatissima. Berti e Pierozzi passano spesso da lì e lui viene continuamente preso in mezzo. Graziato dall’arbitro quando, si interessa più di Pierozzi che del pallone in area.

Megelaitis 6. In un centrocampo che spesso arranca prova a metterci sostanza, ma con fortune alterne.

Langella 5,5. La regia biancorossa non funziona troppo e la trasmissione riminese va in onda un po’ alla rinfusa. C’è pochissimo tempo per ragionare e a lui ne servirebbe leggermente di più.

Delcarro 6. Qualche incursione delle sue a spaccare la difesa cesenate. Almeno fino a quando c’è modo di spingersi verso la difesa cesenate. Perché, da un certo punto in poi, c’è molto da lavorare dall’altra parte. (1’ st Leoncini 6,5. Qualche minuto in campo per farsi vedere con un assist sprecato da Ubaldi e un pallone protetto sulla bandierina a pochi passi da Colombi. Il più giovane della compagnia ha voglia e qualità.

Iacoponi 6,5. La sua partenza a razzo vale il gol del vantaggio. Ha la bravura di seguire l’azione e non se lo fa dire due volte. Potenza e precisione e il gioco è fatto.

Ubaldi 5,5. La tenacia spesso, e stranamente, si trasforma in testardaggine poco produttiva.

Cernigoi 6,5. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi, una finirà dentro. Due occasioni giganti, una per tempo. E i consueti difetti di mira. (33’ st Lamesta 6,5. Un guizzo dei suoi, quello che fa dire: ’E’ fatta’).