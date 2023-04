Gigli out, Panelli c’è Il giudice ferma Sandri, Santini e Biondi

E’ il giudice sportivo il nemico numero uno di giornata dei biancorossi. Più di quell’infermeria che ultimamente non ha dato tregua alla squadra di Gaburro. Il tecnico veneto perde e acquista una pedina in difesa. Niente da fare per Gigli che sabato scorso a Imola ha rimediato un colpo a quel ginocchio che lo aveva costretto ai box per più di qualche settimana. Ma Gaburro ritrova Panelli che ritornerà regolarmente a fare coppia con Pietrangeli al centro della difesa. Insieme a Biondi, saranno costretti a guardare i compagni dalla tribuna Santini e Sandri, entrambi squalificati per una giornata. In zona gol, quindi, potrebbe toccare nuovamente a Vano, affiancato da Piscitella e Gabbianelli. All’allenatore dei biancorossi per la gara di oggi là davanti non mancano le alternative considerando che a disposizione è tornato anche Mattia Rossetti.