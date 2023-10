Gigli potrebbe rientrare già con la Recanatese

Testa al Gubbio con un occhio già rivolto alla Recanatese. La Coppa Italia fa da antipasto a quella che è già una delle partite più importanti della stagione in campionato. Perché il Rimini di Raimondi, dopo la pesante battuta d’arresto con il Cesena e un inizio d’annata non di certo esaltante dal punto di vista dei risultati, sa di essere nell’occhio del ciclone.

E, allora, l’allenatore argentino del Rimini, tra un acciacco e l’altro, si tiene stretta gran parte di quei giocatori che domenica sera saranno di scena contro i marchigiani. Con qualche eccezione. Perché Pietrangeli ha bisogno di diventare in fretta il miglior Pietrangeli. Perchè Marchesi e Lombardi hanno bisogno di recuperare il tempo perduto e pure Cernigoi ha necessità di mettere minuti nelle gambe, dopo l’infortunio.

Restano da verificare le condizioni di Gigli. Il difensore e capitano del Rimini salta la gara di oggi contro il Gubbio, ma potrebbe tornare subito a disposizione per il match contro la Recanatese. Il problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo nel derby, infatti, è risultato meno importante di quanto inizialmente ipotizzato. È lui l’unico da tenere sott’occhio, lato infermeria, pensando alla settima sfida del campionato. Già, se vogliamo, decisiva. Per mille ragioni.