Ginnastica Riccione, arriva Rebecca Aiello

La Ginnastica Riccione cresce ancora, lo dimostra anche l’ingaggio di un’atleta del Team Italia come Rebecca Aiello, 14enne di Monza che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sportivo e di vita trasferendosi a Riccione.

"Siamo molto contenti di aver riscontrato in Rebecca una forte convinzione a continuare il suo percorso formativo a Riccione – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio –. È stata lei stessa a chiedere ai genitori di potersi trasferire da noi. Io ho parlato con l’atleta e con la sua famiglia e, vista questa forte motivazione, con grande orgoglio ho detto sì. Prima però, per correttezza, ho chiamato il presidente del Gal Lissone, Christian Brenna, e insieme abbiamo trovato il miglior accordo possibile per il passaggio di Rebecca da un club all’altro". Rebecca Aiello è nel giro della Nazionale e il suo valore è indiscutibile. "Si va ad aggiungere ad un team di alto livello – continua Poesio -: farà infatti parte della squadra che nel fine settimana del 3-4 febbraio a Montichiari farà il suo esordio in A1". La ginnasta brianzola ritrova come compagna di squadra Adriana Poesio, le due atlete si allenavano insieme alla Geas di Milano.