Ginnastica. Riccione piazza tre atlete alle finali nazionali

Altra soddisfazione per la Ginnastica Riccione Academy, che vede diverse sue atlete qualificarsi all’appuntamento di Cuneo di inizio dicembre (dall’1 al 3), le Finali nazionali del Campionato italiano gold individuale senior 1. Francesca Agostinelli sarà impegnata nella finale all-around, mentre Adriana Poesio e Aurora Pilolla gareggeranno rispettivamente nella finale al volteggio e in quella alle parallele.

"C’è grande soddisfazione – dice Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy – perché Francesca si è qualificata nell’all-around, quindi su tutti gli attrezzi, emergendo in particolare nel corpo libero, montato dal punto di vista coreografico da Linda Pigozzi. Adriana e Aurora si erano infortunate durante la Coppa Campioni di giugno, sono tornate in gara dopo qualche mese e, pur portando un programma tecnico ridotto, si sono qualificate entrambe in un attrezzo. Adriana ha portato in gara il suo pezzo forte e ha fatto registrare il settimo miglior punteggio di giornata al volteggio su 70 ginnaste in gare. Aurora ha invece centrato il quarto miglior punteggio di giornata alle parallele nonostante abbia commesso un errore. Questo ci fa quindi ben sperare in vista della finale".