Giochi europei, Mongiusti va ko

Niente da fare per Mattias Mongiusti nella gara a eliminazione del primo turno del tennistavolo ai Giochi Europei contro il serbo Zsolt Peto, che ha vinto 4-1. Mongiusti, 49° nel tabellone con 4 punti, ha incontrato un professionista che ha fatto prevalere la maggiore esperienza e i colpi col mancino. Molto combattuto il secondo set, dove Mongiusti ha recuperato dal 6-9 al 9-9 cedendo nel finale dopo un’ottima performance, per poi vincere di forza il terzo set. A quel punto è emersa tutta l’esperienza di Peto, che ha conquistato l’accesso al turno successivo contro il romeno Eduard Ionescu, numero 29 del tabellone con 173 punti. "Sono soddisfatto della prestazione – ha detto – nella consapevolezza delle difficoltà che avrei potuto incontrare per l’età e i percorsi diversi rispetto al mio avversario".