Giochi europei, Perilli e Berti 12esimi, Rossi e Pellielo trionfano

Finiscono 12esimi, Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, nella prova di misto di tiro a volo ai Giochi europei. Per i due sammarinesi uno score complessivo di 139150, ma sull’esito della gara ha pesato una prima serie da cinque errori complessivi, tre di Perilli e due di Berti. Nella seconda serie percorso netto di Berti con 2525 e meno bene Perilli con 2125, mentre nella terza recupero in graduatoria grazie ai due 2425. I due sono andati a quattro piattelli dalla semifinale, alla quale hanno avuto accesso le prime quattro coppie in gara. La prova è stata trionfale per l’Italia, che ha portato Jessica Rossi e Giovanni Pellielo all’oro, mentre Giulia Grassia e Mauro De Filippis hanno raggiunto il bronzo. Argento per la Gran Bretagna con Coward e Hall. Oggi cerimonia di chiusura a Cracovia, per San Marino Perilli portabandiera.