Giorgetti e Danzi dominano l’Ocean’s Cup

Lo scorso sabato il Golf Riviera è stato teatro della Ocean’s Cup, gara giocata con formula a coppie. Cristiano Giorgetti ed Emanuele Danzi hanno sbaragliato la concorrenza completando le 18 buche da campionato in 67 colpi, ben tre meglio del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Paolo Bonali e Fabio Barucci (45) hanno superato la coppia Ferranti - Incicco (41) mentre Francesco Arduini e Nicoletta Michelini (37) sono stati premiati quali miglior coppia mista. Domenica giocatori nuovamente in campo per una tappa del circuito Bretagna Tour che premia i migliori delle categorie nette con l’accesso alla finale nazionale, anticamera di quella internazionale in Bretagna. Avvincenti le sfide per staccare i pass. In prima categoria Pierpaolo Saioni (37) ha superato di misura Stefano Palmieri mentre in seconda è stato necessario il ricorso alla classifica avulsa delle ultime buche per stabilire il successo di Aisha Nouioui (41) davanti a Andrea Plachesi. In terza categoria giornata perfetta per Eleonora Gaidella (45). Davide Zarotti è stato il migliore assoluto con 69 colpi.

Andrea Ronchi